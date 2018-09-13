МИД: Сценарий по объявлению Арменией войны против Азербайджана - очередное подтверждение того, что Армения является государством-оккупантом

БАКУ /Trend/ - Сценарий по объявлению Арменией войны против Азербайджана - очередное подтверждение того, что Армения является государством-оккупантом, сказал в четверг Trend руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что война, развязанная Арменией против Азербайджана, продолжается уже более 27 лет.

«Сценарий по объявлению Арменией в рамках проводимых ею военных командно-штабных учений «Шант-2018» войны против Азербайджана есть очередное подтверждение и признание очевидного факта того, что Армения является государством-оккупантом и агрессором. Это также демонстрирует архаический и феодальный склад мышления, присущий новому военно-политическому руководству Армении», - сказал Гаджиев.

Он подчеркнул, что в то время как Азербайджан предпринимает конструктивные шаги в направлении решения конфликта путём субстантивных переговоров при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и выступает вместе с прочими соседними государствами в качестве автора всесторонних проектов регионального сотрудничества, служащих общему процветанию, новое правительство Армении продолжает политику военной диктатуры режима Саргсяна, ставя регион лицом к лицу с новыми военными авантюрами и угрозами.

«Таким образом, международное сообщество становится свидетелем углубления пропасти, разделяющей цивилизованный мир и Армению. Неоказание же действенного международного политико-дипломатического давления на Армению приводит к росту её притязаний в условиях безнаказанности. Вновь заявляем, что ответственность за срыв переговорного процесса, нагнетание напряжённости и милитаристские авантюры из ряда «военных игр» всецело ложится на руководство Армении», - сказал Гаджиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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