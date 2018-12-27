Азербайджанская община Нагорного Карабаха готова к переговорам с армянской общиной

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Нагорного Карабаха готова к конструктивным переговорам с армянской общиной. Об этом сказал председатель Общественного объединения «Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана» Турал Гянджалиев, сообщает в четверг Trend.

«Мы готовы к этим переговорам. Оккупированные территории Азербайджана должны быть освобождены, в Нагорный Карабах должны быть возвращены 80 тысяч членов азербайджанской общины. Мы готовы к совместному проживанию с карабахскими армянами в рамках территориальной целостности Азербайджана. Потому что мы не занимаем в отношении кого-либо враждебную позицию. Мы хотим вернуться на свои родные земли. Армянская община должна понять, что ее счастливое будущее может быть обеспечено в рамках территориальной целостности Азербайджана. Если они хотят счастливого будущего, то должно быть обеспечено возвращение азербайджанцев в Нагорный Карабах. Мы готовы вернуться», - сказал он.

Гянджалиев добавил, что армяне постоянно совершают провокации на линии соприкосновения войск, пытаясь помешать конструктивным переговорам.

По его словам, Азербайджан всегда демонстрирует конструктивную позицию в урегулировании конфликта, и готов к переговорам. «Официальный Баку всегда осуждает провокационные действия и приглашает противоположную сторону к переговорам. Армянская сторона не впервые совершает провокационные действия, они всегда ожидаемы», - сказал Гянджалиев.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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