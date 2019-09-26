Турция всегда будет держать на повестке дня нагорно-карабахский вопрос – администрация президента

26 сентября 2019 11:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ – Турция, как и ранее, всегда будет держать на повестке дня нагорно-карабахский вопрос. Об этом в четверг сообщили Trend в администрации президента Турции.

Как отметили в администрации президента, недопустимо решение нагорно-карабахского конфликта вне рамок территориальной целостности Азербайджана.

«Нагорно-карабахская проблема одна из наиболее актуальных проблем в регионе» - сказали в администрации, подчеркнув, что неурегулированность данного конфликта до сих пор, является примером двойных стандартов, применяемых в отношении Азербайджана.

«Турция всегда поддерживала Азербайджан во всех сферах, и в том числе в вопросе урегулировании нагорно-карабахского конфликта» - сказали в администрации президента Турции.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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