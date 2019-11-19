Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)

19 ноября 2019 12:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках визита делегации азербайджанской общины Нагорного Карабаха в Лос-Анджелес, состоялась встреча с руководством Лос-Анджелесского отделения старейшей еврейской организации США - Американского еврейского комитета (АЕК), сообщает Trend со ссылкой на генеральное консульство.

На встрече, организованной консульством, президент Лос-Анджелесского отделения АЕК Скот Эдельман отметил, что для него большая честь принять делегацию азербайджанской общины Нагорного Карабаха.

Рассказав о деятельности возглавляемой им структуры, Эдельман сообщил, что АЕК старается построить безопасное будущее не только для еврейского народа, но и для всех наций.

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  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
  • Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
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