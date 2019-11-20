Пашинян в Риме: Хочет ли Армения мира?

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится с визитом в Рим. Ожидается, что визит не создаст большой резонанс в стране и из-за незаинтересованности итальянцев в политике, и из-за отсутствия у большинства из них понятия, где Армения находится. Наряду с этим, визит Пашиняна может актуализировать положительную роль Италии в урегулирования одного из самых потенциально опасных и не решенных проблем евразийского пространства – Нагорно-Карабахского конфликта.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал в своей статье в итальянской прессе Даниэль Помье.

В статье отмечается, что после того как Пашинян пришел к власти в Армении в результате бархатной революции в мае 2018 года, он также получил поддержку и на международном уровне. Пашинян, являющийся журналистом-оппозиционером 1975 года рождения, а также представителем поколения, чуждого советской системе, смог с помощью широкомасштабного народного движения отстранить от власти власть, правящую Арменией с 1990 годов. Армения – вот уже 25 лет полностью зависимая от России бедная страна, с однопартийной государственной политической системой. Приход к власти оппозиционера Пашиняна должен было оживить политический застой в стране, а также положительно повлиять на мирный процесс урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы.

«Суть конфликта известна: в 1992-1994 годах Армения оккупирует автономный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, в котором до этого мирно жили армянская и азербайджанская общины. Цель заключалась в создании «Великой Армении». В результате были оккупированы Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и семь прилегающих районов, свыше миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, был объявлен режим прекращения огня, не подкрепленный действительным политическим соглашением, а также образовался такой незаконный сепаратистский режим как т.н. «нагорно-карабахская республика», не признанная на сегодняшний день ни одним государством мира, в том числе Арменией.

Случившееся стало причиной блокады Армении на международном уровне, ее впадания в структурную зависимость от России и захвата власти группой, связанной с «героями» конфликта. А потерявший свои территории соседний Азербайджан, в результате политики рассудительного использования природных ресурсов, расцвел с экономической точки зрения, а также оставил далеко позади Армению и в военной сфере», - пишет Помье.

По словам автора, Пашиняну следовало бы устранить все это, приход нового правительства воодушевил Азербайджан, а также Минскую группу ОБСЕ - посредника в переговорах по конфликту. Однако Пашинян быстро сменил курс, вновь вернувшись к националистической агрессивной риторике по Нагорному Карабаху. Так, заявление Пашиняна: «Нагорный Карабах – это Армения. Точка» прозвучавшее летом этого года ошеломило наблюдателей.

«Это смена позиции, ограничивающая силу посредничества. Это типичная позиция того, кто не имея политических аргументов, обращается к национализму. В такой ситуации, у международного сообщества, в частности нашей страны, которая имеет прекрасный имидж и тесные связи на Кавказе, складывается возможность сыграть позитивную роль. Суть посредничества очевидна: необходимо выполнить резолюции ООН, подтверждающие территориальную целостность Азербайджана, вывести вооруженные силы Армении с оккупированных территорий, проделать работу по возвращению в свои дома беженцев и вынужденных переселенцев, необходимо создать механизмы, обеспечивающие населению самоуправление и автономию в рамках территориальной целостности, как и в итальянских моделях, в частности в модели Trentino Alto Adige (автономная область на севере Италии - прим. ред.). Наше правительство и дипломатия могут воспользовавшись визитом премьера Армении вынести на повестку вопрос мирного соглашения. Это может принести пользу соответствующим институциональным участникам, населению этого стратегического региона и нашей стране, которая может сыграть позитивную роль в этом вопросе», - отмечает в своей статье Даниэль Помье.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году, ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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