Ставший шехидом военнослужащий азербайджанской армии предан земле в родном Исмаиллы (ФОТО)

Нагорно-карабахский конфликт 13 июля 2020 10:50 (UTC+04:00)
Ставший шехидом военнослужащий азербайджанской армии предан земле в родном Исмаиллы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Военнослужащий азербайджанской армии Хайям Магомед оглу Дашдамиров, погибший 12 июля в результате отражения нападения противника, похоронен в родном селе Балик Исмаиллинского района, сообщает в понедельник Trend.

В похоронах приняли участие руководство Исполнительной власти, военнослужащие и представители общественности района.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы прапорщик Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший солдат Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника.
Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с12 на 13 июля в Товуском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность.
В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника.
Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова.)

Ставший шехидом военнослужащий азербайджанской армии предан земле в родном Исмаиллы (ФОТО) - Gallery Image
Ставший шехидом военнослужащий азербайджанской армии предан земле в родном Исмаиллы (ФОТО) - Gallery Image
Ставший шехидом военнослужащий азербайджанской армии предан земле в родном Исмаиллы (ФОТО) - Gallery Image
Ставший шехидом военнослужащий азербайджанской армии предан земле в родном Исмаиллы (ФОТО) - Gallery Image
Ставший шехидом военнослужащий азербайджанской армии предан земле в родном Исмаиллы (ФОТО) - Gallery Image
Ставший шехидом военнослужащий азербайджанской армии предан земле в родном Исмаиллы (ФОТО) - Gallery Image
Ставший шехидом военнослужащий азербайджанской армии предан земле в родном Исмаиллы (ФОТО) - Gallery Image
Ставший шехидом военнослужащий азербайджанской армии предан земле в родном Исмаиллы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ставший шехидом военнослужащий азербайджанской армии предан земле в родном Исмаиллы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ставший шехидом военнослужащий азербайджанской армии предан земле в родном Исмаиллы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ставший шехидом военнослужащий азербайджанской армии предан земле в родном Исмаиллы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ставший шехидом военнослужащий азербайджанской армии предан земле в родном Исмаиллы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ставший шехидом военнослужащий азербайджанской армии предан земле в родном Исмаиллы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ставший шехидом военнослужащий азербайджанской армии предан земле в родном Исмаиллы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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