ВС Азербайджана уничтожили беспилотные летательные аппараты ВС Армении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Азербайджана уничтожили беспилотные летательные аппараты армянских войск.

Об этом, как сообщает в среду Trend, отмечает на своей странице в Twitter помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«Армянский дрон-камикадзе успешно уничтожен силами ПВО Азербайджана. Дрон кружил над жилым районом. Спасены жизни мирных жителей. Государственный террор Армении продолжается. Принуждение к миру должно продолжится, чтобы остановить агрессию Армению», - написал он.

(Автор: Наргиз Садыхова)