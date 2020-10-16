Пашинян работает по указке Сороса - российский политтехнолог

БАКУ /Trend/ - Нынешняя власть Армении работает в соответствии с методичками и рекомендациями международных структур, таких как Фонд Сороса и аналогичных ему.

Об этом в пятницу сказал Trend известный российский политтехнолог, директор Института современного государственного развития (ИСГР) Дмитрий Солонников.

«Весной 2018 года в Ереване появилось новое руководство, более специализированное на массовых пиар-мероприятиях, нежели на реальном управлении. Сформированная после свержения прежнего кабинета нынешняя власть Армении работает в соответствии с методичками и рекомендациями международных структур, таких как Фонд Сороса и аналогичных ему. Их основная стратегия – это создание яркой картинки, быстрой атаки по различным коммуникационным каналам, обеспечение информационного давления», - сказал Солонников.

То же самое, по его словам, было организовано и в нынешней ситуации. Попытка оказать давление на Россию, организация информационных провокаций против стабильной политики ОДКБ, с втягиванием стран договора в войну с Турцией – страной членом НАТО.

"В Армении и до начала горячей стадии конфликта была очень сложная ситуация и в экономике, и в системе государственного управления. Нужна была встряска, на которую можно было бы списать внутренние сложности, и которая помогла бы сплотить население вокруг центральной власти. Опять же важный и актуальный вопрос. На что можно было рассчитывать, срывая переговорный процесс мирной передачи оккупированных территорий? На свою военную мощь, позволяющую бесконечно долго удерживать завоеванные территории? Но её давно уже нет. За последние годы модернизация вооруженных сил Азербайджана шла со значительным опережением аналогичного процесса в Армении. На растущее экономическое могущество? Но и его нет. Находясь в сложной геополитической обстановке, Армения никак не может выйти на траекторию развития. На политическое превосходство? Но территориальная целостность Азербайджана никогда не подвергалась сомнению международным сообществом», - сказал Солонников.

Как отметил эксперт, в итоге, ощущение собственной безнаказанности и общая безответственность за принимаемые под чужую диктовку решения подтолкнули власти Еревана к решению организации военных провокаций.

"Собственных сил на реальные военные действия в Армении нет уже давно. При этом за два года власти Еревана, проводя политику «многовекторности», добились заметного осложнения отношений с Россией. Это и участие в маневрах блока НАТО. Это и преследование русского языка и российских телевизионных каналов. Это и возвеличивание памяти пособника Гитлера, военного преступника, осужденного советским судом - Гарегина Нжде», - сказал Солонников.

«Поэтому пришлось прибегать к серии провокаций. Но все попытки Еревана вызвать огонь по территории самой Армении или доказать участие в боевых действиях представителей третьих стран, ни к чему не привели. В Москве четко отделяют реальность от фейк-ньюс. И чем последних больше, тем сложнее отношение к стороне их запускающей. Россия будет очень болезненно относиться к попыткам манипулировать её позицией и втягивать её в чужой конфликт ради сомнительных интересов. Отсюда подчеркнутое дистанцирование российского руководства от проармянской позиции», - сказал Солонников

По его словам, достигнутые в результате одиннадцатичасовых переговоров договоренности можно рассматривать в качестве победы как Москвы, продемонстрировавшей свое влияние на ситуацию, так и победы дипломатии Азербайджана. Прежде всего, по его словам, это касается пункта о том, что стороны приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Именно эта инициатива уже несколько раз озвучивалась азербайджанской стороной на переговорах, и теперь она зафиксирована.

Как отметил эксперт, это возможность установления мира в результате переговоров, а не боевых действий. Это шанс для Армении не проиграть войну и признать поражение, а провести цивилизованные переговоры.

(Автор: Наргиз Садыхова)