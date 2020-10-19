Азербайджанцы Канады выражают протест против гянджинского террора

БАКУ/Trend/ - 18 октября наши соотечественники провели в канадском городе Торонто шествие солидарности в поддержку борьбы Азербайджана за восстановление территориальной целостности, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Марш мира, организованный Сетью азербайджанцев Канады, начался на пересечении улиц Колледж и Карлтон и завершился митингом на площади Натана Филипса. В знак протеста против гибели мирных граждан, в том числе женщин и малолетних детей, в результате ракетного обстрела Гянджи участники акции принесли цветы и игрушки в уголок, организованный перед “City Hall”.

Наши соотечественники заявили, что неоднократные тяжелые артиллерийские удары вооруженных сил Армении по населенным пунктам и гражданским объектам в городах Гянджа и Мингячевир, Тертерском, Геранбойском, Бардинском, Евлахском, Агдамском, Агджабединском и других азербайджанских районах, обстрел гражданского населения служат подтверждением проведения Арменией агрессорской политики против Азербайджана. Участники акции призвали международную общественность услышать правый голос Азербайджана, поддержать борьбу, которую он ведет за освобождение своих земель от оккупации, не оставаться безучастной к террору против гражданских лиц.

По окончании мероприятия колонна автомобилей азербайджанцев Канады направилась к Ниагарскому водопаду, окрашенному в цвета флага Азербайджана.

На акции на различных языках звучали такие лозунги, как “Карабах – это Азербайджан!”, “Помолись за Гянджу!”, “Остановите армянский террор!”, “Мы говорим террору нет!”, “Не поддерживайте захватническое государство!”, “Армения, соблюдай резолюции ООН!”.

Отметим, что армянская армия, грубо нарушив режим гуманитарного прекращения огня, 11 октября и 17 октября 2020 года в ночные часы подвергла ракетному обстрелу второй по величине азербайджанский город Гянджа, расположенный за пределами фронтовой зоны. Вследствие ракетных ударов оккупационной армянской армии были разрушены многоквартирные жилые здания в центральной части Гянджи, причинен серьезный ущерб гражданским объектам, в результате обоих террористических актов 24 человека погибли, 90 мирных жителей получили тяжелые ранения, городу нанесен огромный ущерб.