Экстренное заседание в Ереване: "Лидеры" сепаратистского режима требуют объяснений от Пашиняна
БАКУ /Trend/ - Аркадий Гукасян и Бако Саакян - бывшие "лидеры" незаконного режима, созданного в оккупированном Нагорном Карабахе, срочно приехали в Ереван, чтобы встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает во вторник Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Стороны обсудили ситуацию в боевой зоне.
Армянские СМИ пишут, что Гукасян и Саакян хотят встретиться, поскольку обеспокоены словами, которые премьер-министр Пашинян озвучил накануне во время встречи с представителями ряда политических партий.
Информация о том, что сказал Пашинян на этой встречи, не предоставлена.
Несмотря на то, что пресс-секретарь Пашинян сказал, что не проинформирован о встрече сепаратистов, журналисты сфотографировали их во время выхода из здания правительства.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)