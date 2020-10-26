Для России обращение сторон карабахского конфликта к внешним игрокам, тем более к НАТО, неприемлемо – российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Россия стремится играть роль балансира на Южном Кавказе, так что вряд ли ее позиция будет сильно или как-то очевидно меняться по отношению к Армении и Азербайджану.

Об этом сказала Trend профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук, кандидат исторических наук Наталья Еремина, комментируя вопрос о том, что президент Армении Армен Саркисян обратился к НАТО для решения нагорно-карабахского конфликта, и то, как данный шаг может отразиться на отношениях этой страны с Россией.

По мнению Ереминой, Россия в наибольшей степени опасается того, что ее будут максимально втягивать в конфликт, в том числе с военной точки зрения.

"Поэтому возможное участие в конфликте НАТО в каком-либо виде, для России означает неблагоприятное течение этого конфликта, его возможное усугубление. Тут для России обращение сторон конфликта к внешним игрокам, тем более к НАТО, неприемлемо. Россия стремится играть роль балансира в регионе, так что вряд ли позиция России будет сильно или как-то очевидно меняться по отношению к Армении и Азербайджану. Россия стремится быть здесь стабилизатором ", - отметила эксперт.

(Автор: Джани Бабаева.)