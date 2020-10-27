Армения создала коридор для переброски террористов РПК на оккупированные территории Азербайджана - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Армения создала коридор для доставки террористов РПК на оккупированные территории Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в интервью Daily Sabah сообщил помощник Президента Азербайджана, начальник отдела внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он добавил, что на оккупированных территориях Азербайджана есть лагеря РПК, а используемая Арменией тактика указывает на присутствие террористов РПК в рядах ее вооруженных сил.

«Формирование туннелей в регионе, рытье котлованов и огневые системы - все это свойственно для РПК. Азербайджан определил присутствие РПК в первых рядах армянских ВС с точки зрения их передвижения, тактики и характерного внешнего вида», - сказал Гаджиев.

Гаджиев отметил, что все страны, которые не считают РПК террористической организацией, вносят свой вклад в преступления против человечности.

«У всех нас есть серьезные подозрения, что Армения доставляет наемников из Ливии», - сказал Гаджиев.

Критикуя деятельность Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году, за непринятие каких-либо конкретных мер против армянской оккупации в течение трех десятилетий, Гаджиев сказал, что Азербайджан всегда готов к возвращению к субстантивным переговорам.

Гаджиев отметил, что Минская группа, сформированная для урегулирования конфликта, предвзята, а Турция, которая является мировой державой, должна быть привлечена к процессу урегулирования.

(Автор: Наргиз Садыхова)