Важно, чтобы медицинские работники были защищены от насилия в Карабахе - ВОЗ

БАКУ /Trend/ - Особенно важно, чтобы все медицинские работники были защищены от насилия в Нагорном Карабахе, чтобы они могли принимать ответные меры на пандемию COVID-19.

Об этом в среду Trend сказал пресс-секретарь ВОЗ.

По его словам, в ВОЗ по-прежнему глубоко обеспокоены эскалацией боевых действий между Арменией и Азербайджаном в районах Нагорного Карабаха и вокруг него.

«У нас по-прежнему нет доступа в Нагорный Карабах, а передвижение международных организаций ограничено по соображениям безопасности. Это усложняет нам возможность дать оценку текущей ситуации с COVID-19 в Нагорном Карабахе», - сказал пресс-секретарь.

«С конца сентября насилие в зоне конфликта уже привело к сотням раненых и погибших. Мы надеемся, что ситуация будет разрешена в ближайшее время без дальнейших человеческих жертв ни с одной из сторон. ВОЗ призывает к защите жизни, чтобы избежать угрозы здоровью гражданского населения», - сказал представитель.

Пресс-секретарь также добавил, что влияние конфликта на ситуацию с COVID-19 уже проявляется в резком увеличении количества инфицированных.

«COVID-19 пользуется любым снижением бдительности, любым кризисом, который отвлекает наше внимание от глобальных усилий по остановке его смертоносного марша. Чтобы улучшить ситуацию, связанную с COVID в Нагорном Карабахе, ВОЗ призывает воздерживаться от нападений на гражданских лиц и медицинские учреждения, чтобы система здравоохранения, которая и без того перегружена, не подвергалась дополнительному бремени. Особенно важно, чтобы все медицинские работники были защищены от насилия, чтобы они могли бороться с пандемией», - сказал представитель.

(Автор: Наргиз Садыхова)