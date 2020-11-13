Упреки в сторону России в предательстве из-за позиции по Карабаху несостоятельны - Песков

Упреки в сторону России в предательстве из-за якобы недостаточной поддержки Армении при решении конфликта в Нагорном Карабахе абсолютно не состоятельны. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в опубликованном в пятницу интервью телеканалу RT, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Упреки в отношении России абсолютно не состоятельны", - ответил Песков на замечание о том, что РФ якобы не оказывала существенной поддержки Армении при решении конфликта в Карабахе, а часть армян расценивает позицию России как предательство.

Москва считает и президента Азербайджана Ильхама Алиева, и премьер-министра Армении Никола Пашиняна друзьями России, заявил Песков.

Песков считает, что Минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) предлагала формулы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, принятие которых несколько лет назад позволило бы избежать кровопролития. По его словам, военной операции в регионе предшествовали "многие годы попыток сопредседателей Минской группы ОБСЕ и в первую очередь России предложить некие формулы урегулирования".

"Формулы эти существовали, они хорошо известны участникам международного переговорного процесса, но, к сожалению, они не сработали по тем или иным причинам, - сказал Песков.