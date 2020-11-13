Подсчитывается ущерб, нанесенный азербайджанскому населению в результате армянской агрессии

БАКУ /Trend/ - Члены Государственной комиссии, созданной в связи с установлением и устранением ущерба, нанесенного гражданскому населению в результате провокации армянских вооруженных сил, командированы в Агдамский, Агджабединский, Тертерский, Бардинский, Физулинский, Бейлаганский, Гёранбойский, Нафталанский районы, в город Гянджу и другие территории.

Члены комиссии уже выявляют территории, которые пострадали от ударов ВС Армении, сказал в пятницу Trend член комиссии Эльшан Ибрагимов.

"Сначала проводится инвентаризация. Комиссия расследует, сколько домов, объектов, административных зданий пострадало в результате армянской провокации, устанавливает, сколько голов скота погибло, какой ущерб нанесен транспортным средствам и другой государственной и частной собственности. После того, как в ближайшее время будет установлен причиненный ущерб, общественность будет проинформирована о результатах проведенной работы".

Отметим, что 6 ноября 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по оценке и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Армении против территории Азербайджана".

В целях обеспечения оценки и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе, инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности, в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Армении против территории Азербайджана, создана Государственная комиссия, которой поручено в двухмесячный срок обеспечить оценку ущерба.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)