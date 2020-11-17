В Госдуме потребовали разобраться с Соловьевым за то, что оскорблял Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Депутат Госдумы Тамара Плетнева обратилась к генеральному директору ВГТРК Олегу Добродееву с просьбой дать оценку позиции телеведущего "России-1" Владимира Соловьева по отношению к нагорно-карабахскому конфликту и его "внутрироссийским нюансам", пишет Росбалт, передает Trend.

Плетнева пояснила, что ранее с ней связался журналист одного из федеральных СМИ Антон Куликов, который в публикации в своем издании попытался разобраться в "провокативных высказываниях и поступках известного телеведущего Владимира Соловьева".

По словам журналиста, отметила депутат, Соловьев "вместо того, чтобы соблюдать принцип объективности и политкорректности, радикально склонялся к поддержке одной из воюющих в Нагорном Карабахе сторон".

"По свидетельству Куликова, Соловьев и приглашаемые им гости эфира отстаивали правду исключительно армянской стороны, позволяя себе нелицеприятные выпады против Азербайджана и Турции", - указывает Плетнева, подчеркнув, что в России проживает 33 млн мусульман, и около 10% населения (16 млн человек) являются представителями тюркоязычных народов, - "и эта аудитория иначе, чем Соловьев, оценивает ситуацию в Нагорном Карабахе и армяно-азербайджанский конфликт".

"Поэтому, как настаивает автор обращения, столь безапелляционные выпады против Азербайджана, которые на протяжении нескольких последних недель позволял себе телеведущий Соловьев и приглашенные им в эфир политики и общественники, являются непозволительными и оскорбительными для значительной части телезрителей", - продолжает Плетнева. В обращении указано, что "такой подход телеведущего может быть расценен определенной частью граждан как официальная позиция российского правительства и нарушить межнациональное и конфессиональное согласие в стране".

"По оценке автора обращения, ситуация требовала и продолжает требовать толерантных и непредвзятых подходов, поскольку политический крен в одну из сторон может дорого обойтись как репутации ВГТРК, так и всей многонациональной стране. С учетом широкого общественного резонанса, вызванного как телепередачами Владимира Соловьева, так и остротой поднятой им темы, прошу Вас как руководителя ВГТРК дать оценку позиции своего телеведущего по отношению к нагорно-карабахскому конфликту и его внутрироссийским нюансам", - резюмировала Плетнева.