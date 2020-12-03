Потенциал ОБСЕ в урегулировании конфликтов остается востребован - Лавров

БАКУ/Trend/ - Россия рассчитывает на более активную поддержку стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) достигнутого трехстороннего заявления по полному прекращению военных действий в Карабахе.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в видеообращении главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам Совета министров иностранных дел государств - участников ОБСЕ.

"Потенциал организации в урегулировании конфликтов остается востребован. Достигнутые договоренности по разрешению кризисных ситуаций на пространстве ОБСЕ должны получить больше поддержки со стороны государств-участников, что будет способствовать их реализации. Ожидаем этого в отношении урегулирования в Нагорном Карабахе, которому будем продолжать всячески содействовать. Ценим сотрудничество между тремя сопредседателями Минской группы ОБСЕ", - сказал министр.