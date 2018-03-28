Азербайджан и Иран подписали документы (ФОТО) (версия 2)

28 марта 2018 19:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку после завершения встречи в расширенном составе при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Ирана Хасана Рухани состоялась церемония подписания документов.

Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Хиджран Гусейнова и заместитель Президента Ирана по вопросам женщин и семьи Масума Ибтикар подписали "Программу сотрудничества между Госкомитетом по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана и вице-президентством Ирана по вопросам женщин и семьи".

Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов и министр спорта и молодежи Ирана Масуд Султанифер подписали "План исполнения меморандума взаимопонимания о сотрудничестве в сферах молодежи и спорта между министерством молодежи и спорта Азербайджана и министерством спорта и молодежи Ирана на 2018-2019 годы".

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