Президент Ильхам Алиев: Транспортный коридор "Север-Юг" реализуется за счет очень серьезных усилий Азербайджана и Ирана

БАКУ /Trend/ - Транспортный коридор "Север-Юг" реализуется за счет очень серьезных усилий иранской и азербайджанской сторон. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая в четверг в Баку на азербайджано-иранском бизнес-форуме.

"Мы постоянно обсуждаем эти вопросы с соседними странами. Работы, проведенные за последние два года, создали основную почву для открытия этого маршрута. На небольшой презентации было показано, что в 2016-2017 годах на азербайджанской территории была построена недостающая часть этой железной дороги, был построен мост через реку Астарачай. Первый тестовый поезд проследовал из Азербайджана на территорию Ирана в период моего прошлогоднего визита в Иран. Сегодня уже строится грузовой терминал, и вчера был подписан исторический документ. Был подписан договор в связи со строительством железной дороги Астара-Решт", - сказал глава государства.

По словам Президента Ильхама Алиева, этот договор сыграет особую роль в реализации транспортного коридора "Север-Юг".

"Таким образом, соединяя континенты, мы получим как экономическую прибыль, - потому что транзитные грузы, проходящие через нашу территорию, будут исчисляться десятками миллионов тонн, - и в то же время мы создаем в регионе новый формат сотрудничества. Мы уже его создали, потому что активно сотрудничаем сегодня не только в двустороннем формате, но и трехстороннем и четырехстороннем форматах», - сказал Президент Азербайджана.

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