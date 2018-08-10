Принято итоговое коммюнике рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспия

10 августа 2018 20:50 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Принято коммюнике заключительного 52-го заседания Специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств.

Как стало известно Trend, заключительное 52-ое заседание рабочей группы прошло в Актау.

В переговорах приняли участие делегации Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Азербайджанскую делегацию возглавлял заместитель главы МИД Халаф Халафов.

«В ходе заседания стороны подвели итоги работы по подготовке документов Пятого каспийского саммита, а также обсудили и согласовали повестку дня совещания министров иностранных дел прикаспийских государств. В связи с завершением переговорного процесса по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, стороны с большим удовлетворением отметили результаты, достигнутые за время совместной многолетней работы. Делегации положительно оценили итоги состоявшихся переговоров и выразили признательность Казахстану за высокий уровень организации заключительной встречи»,- сказали в МИД.

Отметим, что вопрос статуса Каспия остается ключевой темой обсуждения на саммитах прикаспийских государств. Впервые лидеры пяти стран встретились в 2002 года в Ашхабаде. Второй Каспийский саммит прошел в Тегеране в 2007 году, третий - в Баку в 2010 году, четвертый - в Астрахани в 2014 году.

(Автор: Ляман Зейналова)

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