Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева распорядились о серьезном расследовании инцидента в связи со смертью школьницы - госкомитет (версия 2)

11 апреля 2019 12:18 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Вопрос, связанный со смертью ученицы полной средней школы №162 г. Баку, находится в центре внимания Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Об этом сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, даны особые поручения для серьезного расследования этого вопроса.

Гусейнова отметила, что должны быть внимательными не только руководство школы, но и родители. «Как получается, что отучившаяся до восьмого класса девочка не получала никакой поддержки от своей семьи, никто ее не понял, не выслушал. Мне не хотелось бы сейчас кого-то обвинять, все станет известно после того, как завершится следствие. Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева дали особые поручения о том, чтобы этот вопрос был серьезно расследован», - сказала она.

Отметим, что прокуратура г. Баку и Управления образования по г. Баку шестого апреля распространили совместную информацию в связи со смертью ученицы полной средней школы №162.

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