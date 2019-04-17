Определено место проведения следующего заседания рабочей группы по вопросам Каспия

БАКУ/Trend/ - Следующее заседание рабочей группы высокого уровня (РГВУ) по вопросам Каспийского моря состоится в июле 2019 года в Иране.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана, об этом говорится в коммюнике второго заседания рабочей группы, которое состоялось 16-17 апреля 2019 года в городе Нур-Султан (Казахстан).

"Выступая на открытии заседания, министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов подчеркнул важность стоящих перед РГВУ задач и необходимость активизации работы над проектами пятисторонних соглашений по широкому спектру вопросов сотрудничества и осуществления деятельности на Каспии, находящихся на рассмотрении сторон", - говорится в сообщении ведомства.

Была отмечена значимость проведения первого Каспийского экономического форума в 2019 году в Туркменистане, говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что в переговорах приняли участие делегации Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

«Стороны продолжили обсуждение проекта Соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море и согласовали ряд его положений. Обсуждение данного документа будет продолжено на следующем заседании. В рамках заседания стороны также обсудили различные аспекты сотрудничества на Каспийском море и обменялись мнениями по вопросам реализации договоренностей, достигнутых по итогам V Каспийского cаммита. Делегации положительно оценили итоги состоявшихся переговоров и выразили глубокую признательность Республике Казахстан за высокий уровень организации встречи», - говорится в сообщении.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

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