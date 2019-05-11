Президент Ильхам Алиев: Железная воля, решительность Гейдара Алиева и его шаги, нацеленные на будущее, в значительной степени определяют реалии сегодняшнего Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Железная воля, решительность Гейдара Алиева и его шаги, нацеленные на будущее, в значительной степени определяют реалии сегодняшнего Азербайджана.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на торжественной церемонии, посвященной 96-ой годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 15-летию создания Фонда Гейдара Алиева, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Сегодня 96-я годовщина со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. Сегодня азербайджанский народ еще раз выражает уважение и почтение светлой памяти великого лидера.

Азербайджанский народ любил Гейдара Алиева, верил ему, всегда поддерживал его. А он посвятил свою жизнь азербайджанскому народу. Гейдар Алиев во все времена достойно служил родному народу. Как в советское время, так и в годы независимости он проявил большую самоотверженность во имя развития Азербайджана. Достаточно сказать, что в советский период – в 1970-х годах, начале 1980-х годов Азербайджан под руководством Гейдара Алиева превратился из одной из самых отсталых республик в одну из самых передовых. Именно в те годы был создан мощный промышленный потенциал, реализованы инфраструктурные проекты. Проекты, которые и сегодня служат независимому Азербайджану. С учетом высоких личных качеств Гейдара Алиева и достигнутых в Азербайджане результатов в 1982 году он был приглашен в Москву и назначен на высокий пост – на пост первого заместителя председателя Совета Министров. Он успешно трудился и на этом посту, в том числе его поручения, принятые им решения, связанные с развитием Азербайджана, и в то время служили развитию нашей страны. То есть, он постоянно интересовался Азербайджаном, проявлял большой интерес к работе, проводимой в Азербайджане, и оказывал ей поддержку. В 1987 году, когда он покинул свой пост, начались проблемы для нашего народа, нашей республики. Не прошло и двух недель, как армянские националисты потребовали отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана и передачи его Армении. Мощный фактор Гейдара Алиева не позволял поднять этот вопрос раньше. Хотя такие попытки и тенденции были. Но фактор Гейдара Алиева не позволял этого.

Могу сказать, что если бы Гейдар Алиев находился в то время в руководстве Азербайджана, то, несомненно, нагорно-карабахская проблема никогда не возникла. С того времени для нашего народа начались большие проблемы. В Нагорном Карабахе был создан комитет особого управления, и сепаратистские тенденции получили широкий размах. Находившийся на пенсии Гейдар Алиев жил в Москве и всегда думал об Азербайджане. Он видел, что ситуация в республике достаточно сложная, происходят негативные явления, республика переживает спад. Дальнейшее развитие событий показало, что его анализ был, можно сказать, абсолютно точным и правильным", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что сразу после кровавой январской трагедии Гейдар Алиев возвысил свой голос, заявил, что находится рядом со своим народом и, выступив 21 января на пресс-конференции в постоянном представительстве Азербайджана в Москве, решительно осудил этот жестокий акт советского руководства.

"Я являюсь живым свидетелем этого. Помню, когда мы пришли в постоянное представительство, там было много народа, люди собрались и были очень взволнованы. Увидев Гейдара Алиева, они создали живой коридор, расступились, и Гейдар Алиев вошел в здание. В то время Гейдар Алиев был пенсионером, против него в различные времена проводились очернительские кампании. Но в душе народа он жил как лидер, выдающаяся личность, великий сын азербайджанского народа. Проявленное к нему в тот день уважение, конечно, навсегда останется в нашей памяти.

В то время до распада Советского Союза оставалось еще два года. Возможно, никому и в голову не могло прийти, что Советский Союз может развалиться. Поэтому этот шаг, это заявление Гейдара Алиева именно в тот момент, в самое тяжелое для нашего народа время, конечно, требовали большой смелости, еще раз показывали, что он всегда находится рядом с азербайджанским народом. Затем в знак протеста против этого кровавого преступления он покинул ряды коммунистической партии, членом которой являлся на протяжении многих лет. Это тоже требовало большой смелости. Естественно, после этого против него и членов его семьи начались давление и преследования. Это давление имело разные формы. Словом, предпринимались практические шаги для оказания на него давления и наказания его. У нас даже была информация о том, что обсуждался вопрос о его аресте.

Он приехал в Баку. Тогдашнее руководство не позволило ему жить в Баку, и он направился в Нахчыванскую Автономную Республику, где родился. Это тоже было велением истории, так как Нахчыван в то время находился в очень тяжелом положении. В коварные антиазербайджанские планы армянских сепаратистов и их покровителей входила также оккупация Нахчывана. Именно фактор Гейдара Алиева, его воля, вера народа в него смогли избавить Нахчыван от большой беды. В то время в Нахчыване под его руководством была проведена работа по мобилизации. На границе шли ожесточенные бои, и Нахчыван смог защитить свою землю.

Еще одно запомнившееся событие в Нахчыване золотыми буквами вписано в историю Азербайджана. Именно по инициативе и под председательством Гейдара Алиева на сессии Верховного Меджлиса – тогдашнего Верховного Совета Нахчывана трехцветный флаг Азербайджанской Демократической Республики был провозглашен государственным флагом. Верховному Совету Азербайджана было подано ходатайство о принятии аналогичного решения в масштабах страны. То есть, это – история. Она еще раз показывает, что Гейдар Алиев всегда находился рядом с азербайджанским народом. Народ оказывал ему большую поддержку, а он черпал силы в доверии, любви народа.

Мы помним тогдашнюю ситуацию в Азербайджане. В то время – в 1992 году - тандем НФА-Мусават, незаконно захвативший власть, вел нашу страну, молодое, независимое государство к пропасти. Царили хаос, анархия, произвол, тотальный кризис, процветали грабежи, взяточничество, страна оказалась в неуправляемом состоянии. Политический, экономический, военный кризис подрывали устои молодого государства. Азербайджанский народ смог вытерпеть эту предательскую власть год. Спустя год они были отправлены в архив истории. В то время наши земли оказались под оккупацией. Оккупация Шушинского, Лачинского, Кяльбаджарского районов создала географическую связь между Арменией и Нагорным Карабахом" - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана добавил, что Азербайджан видел путь своего развития в лице Гейдара Алиева и, обратившись, пригласил его.

"В то время Гейдару Алиеву было 70 лет, большая часть жизни была прожита. Однако народная любовь, любовь к народу и чувство большой ответственности побудили его принять это приглашение. Таким образом, началась независимая жизнь независимого Азербайджана. Потому что, со всей категоричностью могу сказать, до 1993 года наша государственная независимость носила условный характер. Атрибуты были, но страна не могла проводить независимую политику. 1993-й год стал поворотной точкой. Именно вера народа в Гейдара Алиева и доверие к нему позволили стране преодолеть эту тяжелую ситуацию, с честью устранить последствия гражданской войны, так и случилось. Была установлена стабильность, открыт путь к развитию, стали осуществляться реформы во всех областях, в первую очередь в политической сфере, так как политическая система в Азербайджане в то время еще не была сформирована. В формировании политической системы должен отметить роль Партии "Ени Азербайджан", созданной в Нахчыване в 1992 году. Должен также подчеркнуть, что лица, именовавшие себя демократами, не позволили в то время провести в Баку учредительный съезд Партии "Ени Азербайджан". Группа патриотически настроенных представителей интеллигенции прибыла в Нахчыван и с участием Гейдара Алиева провела учредительный съезд Партии "Ени Азербайджан".

По инициативе Гейдара Алиева была отменена цензура. Свободы печати в то время в Азербайджане не было. Отмена цензуры полностью отражала взгляды великого лидера на будущее.

Начался процесс строительства армии, потому что до того времени регулярной армии не было. Были проведены очень серьезные реформы в экономической сфере, в том числе в области сельского хозяйства. Реформы, которые создают прекрасную основу для проводимых нами сегодня реформ. Были предприняты важные шаги, связанные с развитием промышленного потенциала. Инвестирование в Азербайджане существовало уже как фактор. Подписание "Контракта века", конечно, является историческим событием. Подписание в сентябре 1994 года этого контракта в значительной степени обеспечило нынешнее развитие независимого Азербайджана. Доходы от этого контракта проявляются во всех сферах нашей страны – улучшении благосостояния людей, усилении армейского потенциала, решении проблем вынужденных переселенцев, реализации инфраструктурных проектов. За счет чего мы могли бы проделать эту работу, не будь у нас финансовых возможностей? Эти финансовые возможности нам создал "Контракт века". Я хорошо помню тот период. Как вице-президент Государственной нефтяной компании в то время я вместе с другими товарищами был серьезно занят данным вопросом. Контракт был подписан на самых приемлемых для Азербайджана условиях, что проявляется в сегодняшней реальности. Недавно срок действия контракта был продлен до 2050 года. Азербайджан получит пользу от этого контракта.

То есть, это было историческим событием, одной из исторических заслуг Гейдара Алиева перед народом, нынешним и грядущими поколениями. Это требовало большой смелости, так как в то время в регионе сложилась очень сложная геополитическая ситуация, и подписать этот контракт было не так легко. Это подтвердили события, произошедшие после подписания контракта. Но железная воля, решительность Гейдара Алиева и его шаги, нацеленные на будущее, в значительной степени определяют реалии сегодняшнего Азербайджана.

В 2003 году накануне президентских выборов я заявил, что если народ окажет мне доверие, то я продолжу политику Гейдара Алиева, и народ проголосовал за эту политику. С того времени по сегодняшний день Азербайджан прошел большой и успешный путь, независимость еще больше укрепилась. В Азербайджане обеспечена стабильность. Гарантом этой стабильности является азербайджанский народ. Значительно укрепились наши международные позиции", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что сегодня Азербайджан является страной, обладающей очень позитивным имиджем в мировом масштабе.

"Абсолютное большинство мирового сообщества поддерживает Азербайджан, и эта поддержка проявилась в голосовании, проведенном в Совете Безопасности ООН, нас поддержали 155 стран. То есть, это тоже наше историческое достижение. Многие международные организации, в том числе Генеральная Ассамблея ООН, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения и другие организации, в этот период приняли основанные на справедливости, защищающие нашу позицию постановления и резолюции, связанные с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. Это – наш большой дипломатический и политический успех.

Наша принципиальная позиция в связи с конфликтом остается неизменной. Нагорный Карабах - исконная, историческая азербайджанская земля. Наш народ веками жил и творил на этой земле. Сегодня весь мир признает Нагорный Карабах как неотъемлемую часть Азербайджана. Ни одна страна не признает и, уверен, не признает самопровозглашенный режим. Наша позиция заключается в том, что этот конфликт должен найти решение на базе норм и принципов международного права, в рамках территориальной целостности нашей страны, на основе резолюций Совета Безопасности ООН, Хельсинкского заключительного акта. Это – единственный путь, мы идем и будем идти по этому пути.

В то же время мы наращиваем мощь армии. Сегодня Азербайджан, согласно международным рейтингам, по армейскому потенциалу входит в число 50 стран в мировом масштабе. Необходимые шаги по развитию нашей армии, укреплению ее материально-технической базы, оснащению современной техники будут предприниматься и впредь", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Гейдар Алиев всегда интересовался проблемами вынужденных переселенцев, проявлял большое внимание и заботу о них.

"В то время мы в значительной степени зависели от донорских организаций, потому что у нас не было финансовых возможностей. Тогда была проделана большая работа, чтобы международные организации оказали помощь Азербайджану, и за счет этой помощи в определенном смысле были созданы условия для переселенцев. Гейдар Алиев дал указание использовать доход, поступивший в Государственный нефтяной фонд Азербайджана от первой нефти, на решение проблем вынужденных переселенцев. Так и случилось. Помню, была дождливая погода, живописное место, Гейдар Алиев сам лично отметил открытие того поселка для переселенцев. Сегодня эта политика продолжается. На сегодняшний день возведено более ста городков, сотни тысяч переселенцев обеспечены новыми домами, квартирами.

В эти годы мы успешно реализовали другие социальные проекты. Увеличение за последние 15 лет зарплат и пенсий почти в 10 раз демонстрирует нашу социальную политику. Мы проделали большую работу в области диверсификации экономики. Сегодня работа в этом направлении продолжается. Предпринимаются практические шаги по сокращению зависимости экономики от нефтегазового фактора. За последние 15 лет экономика выросла втрое, создана прекрасная бизнес-среда. Согласно подсчетам Всемирного банка, по этому показателю мы находимся на 25-м месте в мировом масштабе. То есть, были проведены реформы, и стоявшие перед страной проблемы стали решаться. Если добавить к этому технологическое развитие, то можем сказать, что сегодня Азербайджан обладает 3 спутниками, является членом космического клуба. Это тоже большое, историческое достижение. Посмотрите, какая большая работа была проделана в области энергетической безопасности. Уже 13 лет функционирует и приносит нашей стране доход Баку-Тбилиси-Джейхан, фундамент которого Гейдар Алиев заложил своими руками. Этот доход направляется на улучшение благосостояния народа, реализацию инфраструктурных проектов. Сегодня мы реализуем еще более крупный энергетический проект и, уверен, успешно завершим его. Не имея выхода к открытому морю, мы превратили Азербайджан в транспортный центр. Инвестиции, вложенные в данную сферу, - это инвестиции, вложенные в будущее, потому что отныне Азербайджан, десятилетиями, столетиями используя транзитные возможности, будет повышать свой бюджет. Поступающие в Азербайджан средства будут зависеть просто от географического положения и транзитных возможностей", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства добавил, что конечно, можно долго говорить о достигнутых результатах.

"Но наша основная задача – взгляд в будущее. Как, какими путями мы должны развиваться? Одно могу категорично сказать: мы не должны довольствоваться достигнутыми успехами. Мы всегда должны смотреть вперед. Мир меняется, регион меняется, в регионе появляются новые вызовы, ситуация сегодня совсем не та, что была 15-20 лет назад. Геополитическая картина региона, мира совершенно иная, и мы должны быть готовыми к этому. Поэтому мы должны осуществлять и осуществляем очень оперативную и гибкую деятельность по каждому вопросу. Должны защищать интересы страны. Мы должны и впредь стараться защищать Азербайджан от возможных рисков, так, как защищали до сих пор. Это нелегко, так как все мы хорошо знаем, что напряженность в мире возрастает, нормы международного права нарушаются, игнорируются, растет напряженность между странами. Поэтому наша основная цель заключается в том, чтобы, используя успешную внешнюю политику, сократить существующие и возможные будущие риски для нашей страны. Мы активно работаем в этом направлении. Но могу сказать, что это нелегкий вопрос.

Уже много лет в Азербайджане обеспечивается стабильность. Ее гарантом является азербайджанский народ. Поддержка народом нашей политики придает нам силы, в то же время позволяет углубить реформы и обеспечить успешное устойчивое развитие Азербайджана", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что стабильность имеет особое значение для любой страны.

"Посмотрите на мир, международную панораму. Там, где нарушается стабильность, страны отстают, оказываются в неуправляемом состоянии, в странах начинаются негативные процессы, растет внешнее влияние, начинаются внутренние распри, и они утрачивают будущее. Взгляните на сегодняшнюю картину стран, где в последние годы была нарушена стабильность. Что мы увидим? Войны, братское кровопролитие, разрушенные города, вышедшая из строя инфраструктура, парализованная промышленность, миллионы беженцев и переселенцев, палаточные городки, городки, от которых мы избавились в 2007 году. В то время я дал предвыборное обещание, что в течение 5 лет не останется ни одного палаточного городка. Мы сделали это за 4 года. То есть, нарушение стабильности приводит к этому. Каждый человек должен знать, что стабильность – это большое достояние. Мы добились этого, проявив огромную самоотверженность.

Давайте вспомним начало 1990-х годов. Что происходило? Азербайджан находился в неуправляемом состоянии, не мог проводить независимую политику. Различные столкновения, сумятица полностью парализовали нашу страну. Воспользовавшись этим, Армения захватила наши земли. Если бы в то время в Азербайджане была стабильность и если бы тогда Азербайджаном руководила такая личность, как Гейдар Алиев, наши земли никогда не оказались под оккупацией. Поэтому мы должны знать, что стабильность – это счастливое будущее Азербайджана, молодого поколения. Еще раз хочу сказать: стабильность в Азербайджане надежно защищается. Правда, предпринимаются определенные попытки, потерпевшие полный крах некоторые группировки, которые в 1990-х годах довели Азербайджан до бедственного состояния, вновь пытаются чего-то добиться. Сейчас методом их борьбы являются ложь, клевета, домыслы. Другого метода борьбы у них нет, используя различные медиа-средства, они очерняют нашу страну. Пытаются создать как внутри страны, так и за рубежом уродливую картину. Азербайджанский народ хорошо знает их. Именно они довели Азербайджан до плачевного состояния, они развалили нашу страну, они начали гражданскую войну, пролили братскую кровь. Азербайджанский народ никогда не позволит, чтобы антинациональные, предательские элементы чего-то добились в Азербайджане. Азербайджанский народ – мудрый народ, он все прекрасно знает", - сказал глава государства.

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