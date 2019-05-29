Президент Ильхам Алиев: Нефть и газ, которые будут добыты на месторождениях “Азери-Чираг-Гюнешли”, и далее в течение долгих лет будут служить азербайджанскому народу и государству

БАКУ /Trend/ - Нефть и газ, которые будут добыты на месторождениях “Азери-Чираг-Гюнешли”, и далее в течение долгих лет будут служить азербайджанскому народу и государству.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхама Алиев на церемонии открытия XXVI Международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия-2019», и IX международной выставки «Каспийская энергетика и альтернативная энергия» в Бакинском Экспо-центре, сообщает в среду Trend .

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