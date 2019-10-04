В Баку начала работу международная конференция «Сильная и авторитетная адвокатура – вызовы современности» (ФОТО)

4 октября 2019 10:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку при совместной организации Коллегии адвокатов Азербайджана и Германского общества по международному сотрудничеству в рамках юбилейных мероприятий в связи с адвокатской профессией в Азербайджане начала работу международная конференция «Сильная и авторитетная адвокатура – вызовы современности», сообщает в пятницу Trend.

В конференции участвуют представители Администрации Президента Азербайджана, депутаты Милли Меджлиса (парламента), председатели и судьи Конституционного суда, Верховного суда и других судов, руководители и представители органов прокуратуры и юстиции, главы и члены коллегий адвокатов Азербайджана и более 20 других стран, представители Совета Европы, ООН и других международных организаций, а также представители государственных органов и НПО, юридической общественности.

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  • В Баку начала работу международная конференция «Сильная и авторитетная адвокатура – вызовы современности» (ФОТО)
  • В Баку начала работу международная конференция «Сильная и авторитетная адвокатура – вызовы современности» (ФОТО)
  • В Баку начала работу международная конференция «Сильная и авторитетная адвокатура – вызовы современности» (ФОТО)
  • В Баку начала работу международная конференция «Сильная и авторитетная адвокатура – вызовы современности» (ФОТО)
  • В Баку начала работу международная конференция «Сильная и авторитетная адвокатура – вызовы современности» (ФОТО)
  • В Баку начала работу международная конференция «Сильная и авторитетная адвокатура – вызовы современности» (ФОТО)
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