Депутат: Стремление Армении поставить под сомнение, считать несправедливым заявление 120 государств не что иное, как плод больного воображения

БАКУ /Trend/ - Недавно Азербайджан был избран председателем Движения неприсоединения – крупнейшей после ООН организации. На основе «Бандунгских принципов», Азербайджан будет представлять организацию на международных мероприятиях в течение следующих трех лет. Основная цель организации — помощь миру, безопасности и развитию в мире на основе уважения международного права. Позиция, согласованная внутри Движения, играет важную роль с точки зрения влияния на принятие решений в рамках Генассамблеи ООН. Итак, несомненно, председательство Азербайджана в Движении неприсоединения даст Азербайджану определенные преимущества во внешней политике.

Об этом в среду сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Сона Алиева.

По ее словам, до сих пор дважды – в мае и августе 2012 года в итоговые документы были включены пункты по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

«Пункты предусматривали решение конфликта именно «в рамках территориальной целостности, суверенитета и признанных на международном уровне границ Азербайджана», - сказала она. Также, итоговый документ XVIII саммита глав государств и правительств Движения неприсоединения, который был проведен 25-26 октября в Баку, и представители 159 стран, участвующих в этом мероприятии на высшем уровне, однозначно подтвердили свою позицию в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, основанную на нормах и принципах международного права и резолюций Совбеза ООН, что можно считать серьезным успехом внешней политики Азербайджана.

Самую интересную, и в то же время смешную позицию по итоговому документу продемонстрировала страна-оккупант Армения. Она участвует в организации в качестве наблюдателя и не присутствовала на мероприятии в Баку. После утверждения итогового документа, в заявлении, распространенном 28 октября 2019 года, МИД Армении обвинил страны-члены Движения неприсоединения (еще раз напомню, что их 120) в безответственности и проявлении неуважительного поведения, призвала их действовать согласно международным праву и нормам, духу, логике и направлению мирного процесса, опираясь на Устав ООН и Хельсинкский заключительный акт», - сказала Алиева.

Депутат подчеркнула, что логика, согласно которой Армения делает такие заявления по поводу официально не признанного ею режима в оккупированном ею же Нагорном Карабахе, вызывает серьезные вопросы.

" Стремление поставить под сомнение, считать несправедливым заявление 120 государств может быть лишь плодом больного воображения. Все попытки Армении, неоднократно ставить в международных институтах принцип самоопределения народов во главу угла, потерпели крах. Даже страны, демонстрирующие в отношении Азербайджана двойные стандарты, не сумев пойти против международного права и принципов, все же были вынуждены признать очевидное. Армения, которая обвиняет сегодня Азербайджан в нетерпимости и ведении политики ненависти, несет ответственность за гибель тысяч азербайджанцев. Не лучше ли задуматься об этом?Ведь очевидно, что от конфликта пострадал как Азербайджан, так и Армения. Закрытие границ с Турцией и Азербайджаном, недопущение Армении к крупным международным проектам в регионе являются основными причинами экономического упадка этой страны. Простой армянский народ понимает это и такие темы регулярно обсуждаются в Армении. А пустые заявления, рассчитанные на внутреннюю аудиторию, не что иное, как официальная шумиха, которой пытаются скрыть панику, по указаниям определенных лиц.

Но время не стоит на месте и очевидно, что оно работает на Азербайджан. Поручение Азербайджану руководства второй крупнейшей организацией мира в первую очередь вызвано доверием стране, ее стабильности, безопасности и стремлению к справедливости», - подытожила Сона Алиева.

Отметим, что 25-26 октября в Баку проведен XVIII саммит Движения неприсоединения. На встрече председательство Движением передано Азербайджану. Таким образом, Азербайджан будет председательствовать в Движении в 2019-2022 годах.

По завершению саммита были приняты Бакинский заключительный документ, Бакинская декларация, Заявление по поводу Палестины и документ благодарности и солидарности правительству и народу Азербайджана.

В XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку, в целом, приняли участие главы государств и правительств порядка 60 стран, а также руководители международных организаций.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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