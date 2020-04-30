Юрий Шевцов: В новую эпоху Азербайджан вступил более подготовленным, нежели многие другие страны региона

Политика 30 апреля 2020 17:31 (UTC+04:00)
Юрий Шевцов: В новую эпоху Азербайджан вступил более подготовленным, нежели многие другие страны региона

БАКУ/Trend/ - Азербайджан предпринимает весьма эффективные меры для борьбы с коронавирусом и его последствиями, что показывает статистика и стабильность социально-экономической ситуации в стране.

Об этом сказал Trend специалист в области международных отношений, директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов.

Политолог отметил, что Азербайджан успешно построил свою государственность после распада СССР в крайне сложных условиях, что говорит об эффективности используемых страной инструментов: «Я прежде всего имею в виду государство и его институты, идеологию, методы контролирования социально-экономической ситуации. В новую эпоху Азербайджан вступил более подготовленным, нежели многие другие страны региона. Страна продолжает развиваться и укреплять отношения с соседями. Азербайджан сможет принять вызовы новой эпохи, вырабатывая новую стратегию развития».

Эксперт считает, что у Евразийского экономического союза также есть большие шансы выдержать текущие испытания: «Основа ЕАЭС - Россия. Россия также вступила в борьбу с глобальной проблемой хорошо подготовленной. Она создала сильную подушку финансовой безопасности (пополненные резервные фонды, выведенные с Запада средства, огромные закупки золота перед самым началом пандемии). Кроме того, РФ обладает рядом очень перспективных технологических разработок, которые могут вынести ее в топ мировых развитых стран. Одна из них - возможность создания замкнутого цикла производства энергии на основе взаимодействия промышленного реактора на быстрых нейтронах и традиционных реакторов. Аналогичной технологии сейчас в мире нет ни у кого. Также Россия обладает высоким военным и экономическим потенциалом для налаживания стратегического партнерства с любыми сильными державами, от США до КНР. Это хороший фундамент для развития страны в нелегкий постпандемический период».

Однако, согласно словам политолога, угроза экономических последствий нависает над всеми странами ЕАЭС, но наиболее опасное положение у Армении.

Говоря о зависимости экономик некоторых стран от Китая, эксперт отметил, что данная проблема существует у США, ЕС и некоторых стран из западной сферы влияния: «Они допустили утечку своего промышленного производства в Китай и сейчас заинтересованы в возврате рабочих мест в свою страну».

В заключении Шевцов подчеркнул, что сейчас наступил глобальный кризис и большинство людей оказались растерянности: «Массовое сознание пережило шок и готово воспринять правдиво любую информацию. Хотя, успешный пример ряда стран, которые ввели устойчивый режим карантина и поддерживают стабильность в обществе, мы можем видеть обратный процесс».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @C8NTINENT

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