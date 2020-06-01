Депутат Милли Меджлиса выступил с предложением в связи с вынужденными переселенцами

БАКУ/Trend/ - Сегодня вынужденным переселенцам в Азербайджане уделяется особое внимание со стороны государства. Для них строятся современные поселки и жилые комплексы. Наряду с этим выделение для лиц из этой категории земельных участков и ссуд без процентных ставок для строительства домов внесло бы значительный вклад в решение их проблем.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент) сказал председатель парламентского комитета по науке и образованию Бахтияр Алиев.

Он сообщил, что данный вопрос предусмотрен в части третьей статьи 17 закона Азербайджана "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (переселенных внутри страны лиц)".

"В законе указан вопрос о выделении вынужденным переселенцам земельных участков для использования и ссуд без процентных ставок в зависимости от места проживания для строительства частного жилья.

Есть такие территории, куда невозможно коллективно переселить вынужденных переселенцев. Поэтому было бы лучше создать фонд для выдачи этих ссуд размещенным в отдельных регионах и занятым сельским хозяйством вынужденным переселенцам", - сказал Бахтияр Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)