Афет Гасанова: Полиция Азербайджана находится на передовой борьбы с пандемией

БАКУ/Trend/ - Полиция Азербайджана находится на передовой борьбы с пандемией. На представителей этой профессии ложится тяжелая ответственность.

Об этом в понедельник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

По ее словам, сотрудники полиции Азербайджана днем и ночью, в мороз и жару демонстрируют самоотверженность и достойно справляются со своими обязанностями.

«Как известно, в связи с коронавирусом в стране введен режим карантина, в то же время с целью пресечения пандемии Оперативный штаб при Кабинете министров определяет правила и дает рекомендации. Естественно, все эти правила нацелены на защиту здоровья граждан, и их соблюдение имеет исключительно важную значимость. Также известно, что контроль над соблюдением этих правил осуществляют сотрудники полиции.

Полицейские выполняют эти обязанности цивилизованно, информируя граждан. Наряду с тем, что полицейские контролируют соблюдение правил, они также помогают нуждающимся в помощи гражданам, тем самым демонстрируя большую самоотдачу. Это можно увидеть из видеороликов в социальных сетях. Те факты, что сотрудники полиции доставляют больных в медучреждения, а также лиц, желающих участвовать в похоронах близкого, - в соответствующее место назначения, привозят больным детям питание, а также другие действия служат ярчайшим примером гуманного обращения азербайджанской полиции с гражданами и доказывают, что они всегда стоят на страже интересов и безопасности народа.

Но, к сожалению, некоторые пытаются бросить тень на службу азербайджанских полицейских, ведут в социальных сетях пропаганду против сотрудников правопорядка. Однозначно, это недопустимо. Демонстрация полицейскими высокого профессионализма в такой нелегкий период играет важную роль в предотвращении распространения вируса», - подытожила Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)