Азербайджанцы в Беларуси поддержали армию Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представители Конгресса азербайджанских общин и диаспоры в Беларуси собрались перед посольством Азербайджана в этой стране, чтобы почтить память военнослужащих, героически погибших в результате артобстрела вооруженных сил Армении на Товузском направление азербайджано-армянской границы, а также выразить поддержку армии Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, выступив на акции, посол Латиф Гандилов подробно рассказал о событиях на азербайджано-армянской границе. Он разъяснил представителям азербайджанской диаспоры основные цели провокации, совершенной подразделениями ВС Армении. По его словам, руководство этой страны пытается отвлечь внимание международных организаций, которые поддерживают позицию Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту, инициируя в регионе новый очаг напряженности. Посол дал подробную информацию о работе, проделанной Президентом Ильхамом Алиевым для разрешения и стабилизации сложившейся ситуации, а также о результатах заседания Совета безопасности Азербайджана.

Представители диаспоры также были проинформированы о соответствующей работе, проделанной посольством.