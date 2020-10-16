Любое использование детей в военном конфликте является грубейшим нарушением их прав - ЮНИСЕФ

БАКУ /Trend/ - Региональное представительство ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии прокомментировало видеокадры о привлечении Арменией несовершеннолетних детей к военным учениям в оккупированном азербайджанском городе Ханкенди, распространившиеся на различных Telegram-каналах.

Как сказал в пятницу Trend официальный представитель отдела по связям с общественностью представительства Джухо Хьюн, ЮНИСЕФ не располагает возможностью проверить содержание данного видео, однако любое использование детей в конфликте является грубейшим нарушением их прав.

"Мы призываем все стороны защищать гражданских лиц, гражданскую инфраструктуру в соответствии с международным гуманитарным правом. Представители ЮНИСЕФ в Армении и Азербайджане работают с местными партнерами для оказания гуманитарной помощи пострадавшим детям", - сказал Джухо Хьюн.

Напомним, что из видеороликов, распространенных на различных Telegram-каналах становится ясно, что армянские власти, потеряв после двух недель боевых действий в Карабахе значительную часть живой силы, начали привлекать к военным учениям детей.

Так, на видео запечатлены кадры из Ханкенди, где проходят занятия, закамуфлированные под школьный урок военной подготовки. Обучение проходит под контролем военных в камуфляжной форме.

Это не впервые, когда Ереван привлекает детей к военным действиям. В сети можно найти большое количество фактов о наличии такой практики в период первой Карабахской войны в 90-е годы прошлого века.

По данным зарубежных спецслужб, в высокогорных районах Карабаха и Армении созданы несколько детских лагерей армянских террористов, где подростки проходят "психологическую промывку" для последующего участие в войне.

Отметим, что набор или вербовка детей в состав национальных вооруженных сил или их использование для активного участия в боевых действиях являются военным преступлением в соответствии с международным правом.

(Текст: Турал Гараджаев)