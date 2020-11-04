Гора Агрыдаг будет подсвечена цветами флагов Азербайджана и Турции – глава муниципалитета назвал дату (ЭКСКЛЮЗИВ)

БАКУ /Trend/ - 10 ноября – в день памяти основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка – все армяне, проживающие в домах, откуда открывается вид на гору Агрыдаг в Турции, увидят ее подсвеченной цветами азербайджанского и турецкого флагов.

Об этом в среду сказал Trend глава муниципалитета турецкой провинции Агры Савджы Сайан.

Он отметил, что реализацию данного проекта поддержали компания «GemiKaya Holdinq», функционирующая в Нахчыване, и бизнесмены провинции Агры.

«Это крупнейший проект, и его реализация близится к завершению. К участию в нем были приглашены и зарубежные специалисты», - сказал Сайан.

Говоря о зарождении идеи данного проекта, глава муниципалитета сказал, что это стало выражением желания поддержать азербайджанских братьев, которые ведут в Карабахе Отечественную войну.

Сайан добавил, что Армения претендовала и на турецкие территории.

"Мои деды тоже воевали с армянскими головорезами, и нам хорошо знакома сущность армян", - сказал он.

Глава муниципалитета провинции Агры подчеркнул, что весь турецкий народ любит и полностью поддерживает азербайджанских братьев: «От всей Турции, от провинции Агры и лично от себя передаю приветствия братскому азербайджанскому народу. Мы всегда рядом с нашими братьями, потому что они на правом пути».

По словам Сайана, Турция не могла молчать перед лицом многолетней оккупации Карабаха и прилегающих районов Азербайджана: «Для нас Карабах - это всё, как и для Азербайджана. Азербайджан – наша душа, потому что мы - одна нация, два государства. Это всегда было и будет так».

Он добавил, что Турция гордится победами азербайджанской армии: «Мы празднуем каждую победу Азербайджана. Убежден, что Азербайджан скоро освободит свои земли, потому что он ведет справедливую борьбу, и об этом знает весь мир».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)