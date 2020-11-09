Глава Азербайджанской общины Нагорного Карабаха обратился к армянской общине региона

БАКУ /Trend/ - Глава Азербайджанской общины Нагорного Карабаха, депутат Милли Меджлиса (парламент) Турал Гянджалиев обратился к гражданам Азербайджана армянской национальности.

Как передает в понедельник Trend в обращении говорится:

"Уважаемые граждане Азербайджана армянского происхождения!



Знаю, что вы очень внимательно следите за моими обращениями к вам. Это радует. Моё последнее обращение вызвало большой интерес у наших граждан армянского происхождения, и я получил от вас много вдохновляющих посланий и обращений. Я очень рад, что среди наших армянских жителей есть много сторонников мира и совместного сосуществования.



Из ваших обращений ко мне видно, что вы ожидаете скорейшего становления мира. Как и вы, все граждане Азербайджанской Республики ждут восстановления нашей территориальной целостности и начала мирного сосуществования армян и азербайджанцев.



Я очень хорошо помню былые времена. Совместный смех армян и азербайджанцев на улицах городов Шуша и Ханкенди, стариков, играющих в нарды под деревьями в кафе. Мы помним те времена, когда гуляли по паркам, кафе и ресторанам, наслаждаясь чистым горным воздухом. Мы не забыли и о совместном участии армянских и азербайджанских спортсменов в спортивных соревнованиях. Мы не забыли дни, когда делились друг с другом радостями и горестями.



Я знаю, что и вы не забыли те времена. Мы снова будем жить как хорошие соседи. Армянские и азербайджанские дети снова будут вместе ходить в детский сад и школу. Дети будут разделены на смешанные команды и будут играть в футбол во дворах.



Единственный способ восстановить те времена - жить вместе в рамках законов Азербайджанской Республики. Еще раз прошу вас держаться подальше от зон боевых действий! Нам дорога каждая человеческая жизнь. Не поднимайте оружия против азербайджанского солдата, который является гарантом вашего будущего и вашей безопасности. Азербайджанские солдаты - гуманисты. Просто доверьтесь им. Они вас не тронут. Вооруженные силы Азербайджана готовы оказать гражданскому населению необходимую гуманитарную и медицинскую поддержку. Если у вас есть дети, служащие в армии, отзовите их.



Попробуем, как можно скорее, с минимальными потерями, положить конец этому конфликту и установить мир. В этом случае мы - азербайджанцы и армяне, проживающие в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, скоро сможем жить вместе в мире, как это было раньше. Уверяю вас, что церковь Казанчи и другие памятники культуры в Шуше будут восстановлены.



Как отметил Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев, мы не воюем против армянского народа. Эта война ведется против коррумпированного военно-политического руководства Армении и так называемой преступной хунты, от которой вы тоже страдаете".

(Редактор: Наталья Кочнева)