Президент Ильхам Алиев: В данном заявлении нет ни единого слова о статусе Нагорного Карабаха

БАКУ /Trend/ - Хочу отметить, довести до моего дорогого народа еще один вопрос. Вы, наверное, обратили внимание на то, что в данном заявлении нет ни единого слова о статусе Нагорного Карабаха! Где же требования армянской стороны о том, что Нагорному Карабаху должна быть предоставлена независимость? Когда я предложил им автономию, они не согласились, сказали, что нет, это – “независимое государство”. Они уже много лет живут, как “независимое государство” и должны получить независимость от Азербайджана. Ни слова нет, Пашинян. Что же случилось? Что это, Пашинян? Наверное, на протяжении многих лет это останется притчей во языцех. Что случилось, Пашинян, ты собирался проложить дорогу в Джебраил. Плясал, что же со статусом? Статус ушел к черту, провалился, разлетелся в пух и прах, нет его и не будет. Пока я являюсь Президентом, не будет.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал Президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в обращении к народу.

«Поэтому данный документ представляет огромное значение. Уверен, что азербайджанский народ, проявив большое внимание к данному документу, детально, с большим вниманием прочитает его и увидит, насколько большую политическую победу мы одержали», - сказал глава государства.