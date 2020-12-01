Президент Ильхам Алиев: У врага не было иного пути - он либо был бы полностью уничтожен, либо должен был подписать акт о капитуляции

БАКУ /Trend/ - У врага не было иного пути - он либо был бы полностью уничтожен, либо должен был подписать акт о капитуляции.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Возвращение нам Лачинского района, конечно же, является историческим вопросом. В ходе войны мы на поле боя, военным путем освободили территорию площадью около 5 тысяч квадратных километров. В то же время примерно такую же территорию – около 5 тысяч квадратных километров – мы вернули уже мирным путем. Конечно, это нельзя назвать возвращением мирным путем. Мы вынудили врага, который уже находился на краю пропасти и мог бы быть полностью уничтожен. У него не было иного пути - он либо был бы полностью уничтожен, либо должен был подписать акт о капитуляции. Посмотрите, какие у нас большие успехи и в военной, и в политической плоскости. Какую продуманную политику мы проводили на протяжении многих лет. Во многих случаях мы не могли представить общественности детали этой политики, просто потому что это была конфиденциальная информация, раскрытие которой могло повлиять на реализацию наших планов. Однако, проводя очень точную, целенаправленную, последовательную политику, мы били в одну точку. У нас была одна цель – очистить наши земли от врага. Мы добились этого, как на поле боя, так и за столом переговоров и путем соглашения. Когда я говорил, что вопрос имеет военный путь решения, я имел в виду это. Если бы мы не разгромили врага, то он никогда не покинул бы эти земли по доброй воле. Враг хотел увековечить эту оккупацию, и все их гнусные действия преследовали данную цель. Они дали Лачинскому району какое-то уродливое армянское название. Этого названия больше нет, оно было выброшено на свалку, как и все остальные уродливые названия», - сказал глава государства.