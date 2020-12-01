Президент Ильхам Алиев: Лачинский коридор проходит через город Лачин. Мы предложили построить новый коридор

БАКУ /Trend/ - Я же в ходе бесед с Президентом России говорил, что город Лачин также должен быть возвращен нам. Поэтому мы предлагаем построить новый коридор. Разработать маршрут нового коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, и построить его. Здесь указано и время – в течение 3 лет. Но я считаю, что мы можем сделать это раньше. После определения параметров нового коридора город Лачин также будет возвращен нам. Этот вопрос заслуживает особого внимания, потому что если бы я не добился его включения в Заявление, то Лачинский коридор всегда охватывал бы город Лачин.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Должен сказать, что подписанное 10 ноября Заявление выполняется. Хотел бы, чтобы и азербайджанский народ знал, иногда его называют заявлением, подписанным 9 ноября, иногда – 10 ноября. Мы подписали это заявление с Президентом России Владимиром Путиным посредством видеоконференции 10 ноября по бакинскому времени. Разница во времени у нас с Россией составляет один час. Наверное, данное несоответствие связано с этим. Так что заявление, подписанное 10 ноября, выполняется. После церемонии подписания я довел данное заявление как есть до внимания азербайджанского народа и еще раз показал, что вся наша работа прозрачна. Я подписал его на глазах народа, подписал с чувством большой гордости, как победитель. Я довел до внимания азербайджанского народа весь текст Заявления. Сегодня, когда конфликт остался позади, мне хотелось бы прокомментировать выполнение данного заявления. Вопросы, указанные в первом пункте, уже обеспечены. С 10 ноября обеспечено прекращение огня. Иногда бывают случаи нарушения прекращения огня со стороны Армении. А мы достойно отвечаем. Но случаев нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны не было, и в целом прекращение огня обеспечивается. Во втором пункте указано, что 20 ноября Агдамский район возвращается Азербайджанской Республике. Это обеспечено. В третьем пункте указано, что на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора размещается миротворческий контингент Российской Федерации в составе 1960 военнослужащих, вооруженных огнестрельным оружием, 90 единиц бронетехники, 380 автомобилей и спецтехники. Это обеспечено. В четвертом пункте указано, что срок Заявления составляет 5 лет. Если за 6 месяцев до истечения срока стороны не возразят, то это Заявление и это соглашение продлеваются. Это понятно. В целях повышения эффективности контроля за соблюдением договоренностей сторонами конфликта создается миротворческий центр по контролю за прекращением огня. При подписании данного заявления этот пункт подробно не комментировался. Однако, подписывая его, мы уже договорились о том, что это будет турецко-российский центр, и это также уже нашло решение. Далее в 6 пункте указано, что Республика Армения 15 ноября возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря – Лачинский район. Как вам известно, российская сторона, обратившись к нам, попросила некоторого времени. Возвращение нам Кельбаджарского района уже обеспечено не 15, а 25 ноября. Данная часть 6 пункта уже исполнена. Лачинский район возвращен Азербайджану. Лачинский коридор шириной 5 километров не будет затрагивать город Шушу, остается под контролем российского миротворческого контингента. Я уже прокомментировал этот пункт. В первоначальном варианте предлагалось 30 километров, затем - 10 километров, и он оставался под контролем не российского миротворческого контингента, а армянских вооруженных сил - мы это исключили из Заявления. Указано, что на основе согласия сторон в предстоящие 3 года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающего сообщение между Нагорным Карабахом и Арменией. Тем самым для охраны данного маршрута в дальнейшем предусмотрено перемещение российского миротворческого контингента. Хочу прокомментировать и этот вопрос. Что здесь указывается? Сейчас всем хорошо известно, что Лачинский коридор проходит через город Лачин. Таким образом, город Лачин остается посередине данного коридора. Я же в ходе бесед с Президентом России говорил, что город Лачин также должен быть возвращен нам. Поэтому мы предлагаем построить новый коридор. Разработать маршрут нового коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, и построить его. Здесь указано и время – в течение 3 лет. Но я считаю, что мы можем сделать это раньше. После определения параметров нового коридора город Лачин также будет возвращен нам. Этот вопрос заслуживает особого внимания, потому что если бы я не добился его включения в Заявление, то Лачинский коридор всегда охватывал бы город Лачин», - отметил Президент Ильхам Алиев.