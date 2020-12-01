Президент Ильхам Алиев: Армения, ты – тупик. Мы сделали тебя тупиком

БАКУ /Trend/ - Армения, ты – тупик. Мы сделали тебя тупиком.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Где ты, Армения? Баку-Тбилиси-Джейхан проложен в обход. Баку-Тбилиси-Эрзурум тоже. TANAP тоже. Сегодня мы поставляем свой газ в Европу. Ты, Армения, могла бы заработать деньги. Часть газопровода могла бы быть в твоих руках. Ты бы получала средства за транзит. Чего ты лишила себя?! Стоило ли это того? Эта оккупация, вражда, чувства ненависти к соседу привели их к такому положению.

Мы проделали всю работу, связанную с транспортом, энергетикой. Мы создали не только нефтегазовый, но и электроэнергетический коридор. Сегодня существует энергетический коридор Азербайджан-Грузия-Турция. Сегодня существует энергетический коридор Россия-Азербайджан-Иран. Сегодня существует транспортный коридор Россия-Азербайджан-Иран. В нынешнем году объем грузов, перевезенных по этому коридору, увеличился примерно на 30-40 процентов. Армения уже 20 лет работает над транспортным коридором Север-Юг. И никаких результатов. О каком коридоре Север-Юг может идти речь? Разве можно оттуда, через горы, мегринские горы проложить железную дорогу? Надо быть сумасшедшим, чтобы вложить туда несколько миллиардов. Хорошо, допустим, что кто-то дал эти деньги, а куда она поведет? Армения, ты – тупик. Мы сделали тебя тупиком. Кто тебя изолировал? Мы. Энергетика, транспорт, электроэнергетика – мы ее изолировали. Помогли ли им те, кто принимает в эти дни такие гнусные резолюции, и те, кто стоит за ними? Нет. Повлияло ли это на нашу волю? Нет. Почему? Потому, что у нас твердая воля, у нас есть единство народа и власти. Потому что с 1993 года по сегодняшний день Азербайджан находится в надежных руках», - отметил глава государства.