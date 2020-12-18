Президент Ильхам Алиев: Программа вакцинации начнется в начале следующего года, будет добровольной и за счет государства

БАКУ/Trend/- Нами разработана стратегия вакцинации, она подразумевает многоплатформенность. И вне зависимости от того, какие технологии будут использованы, главным критерием для нас будет научно обоснованная безопасность этих вакцин. Планируется, что программа вакцинации начнется в начале следующего года, будет добровольной и за счет государства.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступая в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в формате видеоконференции.

«Азербайджан активно выступал и выступает за широкое международное сотрудничество в борьбе с пандемией. По нашей инициативе было проведено несколько международных мероприятий. В их числе в апреле этого года Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных стран, посвященный борьбе с пандемией. Азербайджан является председателем Совета. В мае по нашей инициативе был проведен Саммит Движения неприсоединения, также посвященный этой теме. Азербайджан является председателем Движения неприсоединения. В качестве председателя Движения неприсоединения я выдвинул инициативу созыва специальной сессий Генассамблеи ООН на уровне глав правительств и глав государств для обсуждений этой темы. Это предложение было поддержано более 150 государствами и, таким образом, 31-я специальная сессия Генассамблеи ООН по инициативе Азербайджана была проведена 3 и 4 декабря с участием более 70 глав государств и правительств. Мы также активно участвовали в программе оказания финансовой гуманитарной помощи многим странам и международным организациям. Нами был внесен добровольный взнос на сумму 10 миллионов долларов в бюджет Всемирной организации здравоохранения. С этой организацией мы с самого первого дня пандемии были в постоянном контакте. А также Азербайджан оказал финансовую и гуманитарную помощь более 30 странам. Таким образом, возглавляя второй после ООН по численности международный институт – Движение неприсоединения, Азербайджан вносит весомый вклад в дело борьбы с пандемией в глобальном масштабе»,- сказал Президент Ильхам Алиев.