Президент Ильхам Алиев: В результате войны более 80 процентов потенциала вооруженных сил Армении было уничтожено

БАКУ/Trend/ - В результате войны, по нашим данным, более 80 процентов потенциала вооруженных сил Армении было уничтожено.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступая в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в формате видеоконференции.

«Вторая тема, о которой я хотел бы сказать, это война между Азербайджаном и Арменией. Эта война была достаточно широко освещена в мировых средствах массовой информации, к сожалению, не всегда объективно. Что касается природы конфликта, истории возникновения конфликта и в чем была суть проблемы, к сожалению, зачастую мы сталкивались с искаженной, недостоверной или предвзятой информацией. Тем не менее, благодаря нашим усилиям, в том числе усилиям, связанным с информационным обеспечением ситуации, удалось переломить годами складывающийся определенный негативный фон по отношению к Азербайджану и довести правду до мирового сообщества.

Хотел бы коротко проинформировать коллег о том, что происходило. Результаты войны известны. Азербайджан одержал победу над страной-оккупантом, которая долгие годы удерживала под оккупацией значительные территории нашей земли, международно признанные территории. В результате войны, по нашим данным, более 80 процентов потенциала вооруженных сил Армении было уничтожено. Для Азербайджана – это война Отечественная, освободительная, для Армении – это война захватническая, оккупационная. В начале 1990-х годов, воспользовавшись хаосом, неразберихой и безвластием в Азербайджане, Армения совершила акт агрессии, в результате которого около 20 процентов международно признанной территории Азербайджана, включая Нагорный Карабах и 7 других районов Азербайджана были оккупированы, была проведена этническая чистка против азербайджанского населения, как в Нагорном Карабахе, за пределами Нагорного Карабаха, так же и в Армении. В результате этого на 1993-й год мы имели один из самых высоких процентов беженцев на душу населения - один миллион из тогдашних 8 миллионов населения Азербайджана. Захваченные земли были полностью очищены - была проведена этническая чистка - и разрушены»,- сказал глава государства.