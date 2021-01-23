Утвержден состав Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.
Согласно распоряжению, утверждается нижеприведенный состав Наблюдательного совета Госнефтекомпании Азербайджана:
председатель Наблюдательного совета – министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров;
члены Наблюдательного совета:
Эмин Гусейнов – помощник Первого вице-президента Азербайджана;
Исрафил Мамедов – исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана;
Эльнур Солтанов – заместитель министра энергетики Азербайджана;
Азер Байрамов – заместитель министра финансов Азербайджана;
Ровшан Наджаф – заместитель министра экономики Азербайджана;
Руслан Алиханов – генеральный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга.