ПЕА выразила протест Европейской народной партии

БАКУ /Trend/ - Правящая партия «Ени Азербайджан» (ПЕА) направила письмо протеста в связи с предвзятым заявлением по Азербайджану, озвученным в ходе видеоконференции Политической ассамблеи (ПА) Европейской народной партии 1 февраля 2021 года, сообщает в пятницу Trend.

В письме говорится: "Доводим до внимания членов ПА ЕНП, что Азербайджан полностью соблюдает условия трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, в рамках которого между Азербайджаном и Арменией был осуществлен обмен сотнями пленных, заложников и тел погибших, этот процесс продолжается в соответствии с международными нормами. Террористы, прибывшие из Армении на азербайджанские территории после заявления от 10 ноября, положившего конец войне, и совершившие диверсионные действия, не могут считаться военнопленными, и вопрос в связи с ними будет решен в рамках соответствующих законов. При этом, несмотря на требования Азербайджана, армянская сторона отказывается предоставлять информацию о судьбе и местах массового захоронения более 4 тысяч граждан Азербайджана, взятых в плен и заложники в первой Карабахской войне".

Армения должна правильно оценивать ситуацию, не повторять прежних ошибок, говорится в письме.

Далее в письме отмечается, что международное сообщество должно поддерживать полное выполнение трехстороннего заявления, установление мира и атмосферы доверия в регионе и между народами. Азербайджан намерен реинтегрировать граждан армянского происхождения, проживающих на территориях, которые охватывал конфликт, в свое политическое, социальное и экономическое пространство, и дает гарантию на равные права и свободы всех граждан в рамках своего суверенитета и территориальной целостности, независимо от этнической и религиозной принадлежности.

Правящая партия "Ени Азербайджан" рекомендует ПА ЕНП делать заявления только после детального изучения информации по вопросу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)