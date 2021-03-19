Сотрудники минобороны и Военной прокуратуры Азербайджана посетили воинские части на освобожденных территориях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану совместных действий на 2021 год, сотрудники министерства обороны и Военной прокуратуры Азербайджана накануне праздника Новруз посетили воинские части, дислоцированные на освобожденных территориях, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны.

После ознакомления с бытовыми условиями личного состава были проведены встречи с военнослужащими, проходящими службу в воинских частях, и даны ответы на вопросы о правах военнослужащих.

Группа военнослужащих была награждена ценными подарками.

(Текст: Кямаля Сеидова)