Сотрудники минобороны и Военной прокуратуры Азербайджана посетили воинские части на освобожденных территориях (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Согласно плану совместных действий на 2021 год, сотрудники министерства обороны и Военной прокуратуры Азербайджана накануне праздника Новруз посетили воинские части, дислоцированные на освобожденных территориях, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны.
После ознакомления с бытовыми условиями личного состава были проведены встречи с военнослужащими, проходящими службу в воинских частях, и даны ответы на вопросы о правах военнослужащих.
Группа военнослужащих была награждена ценными подарками.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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