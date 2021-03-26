Азербайджанские военнослужащие приняли участие в антитеррористических учениях в Турции (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджанские военнослужащие приняли участие в антитеррористических учениях в Турции. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении турецкого Министерства национальной обороны в Twitter.
"Под руководством Контртеррористического учебно-тренировочного центра для наших братьев - военнослужащих героической азербайджанской армии были проведены учения по борьбе с террористами и десантно-штурмовой операции", - говорится в сообщении.
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