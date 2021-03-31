Необходимо предпринимать шаги для разоблачения армянских зверств, учиненных в 1918 году – эксперт

БАКУ /Trend/ - Бесспорно, необходимо предпринимать шаги для разоблачения армянских зверств, учиненных в 1918 году. Об этом сказал Trend доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета Ниязи Ниязов.

"Основная проблема заключается в том, что многих, к сожалению, не очень волнуют процессы, происходившие тогда на Южном Кавказе. И это очень серьезная проблема, связанная с тем, что происходящее в реальности на Южном Кавказе многих международных игроков интересует только с точки зрения их собственных интересов", - отметил Ниязов.

По мнению эксперта, Азербайджану необходимо сосредоточиться не только на распространении этой информации, но и на серьезном восстановлении собственных территорий, и, как всегда, идти вперед, не забывая того, что произошло в прошлом.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)