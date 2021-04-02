Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром торговли Турции (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 2 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан.

Как сообщает Trend, Рухсар Пекджан передала главе государства приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Реджепа Тайипа Эрдогана, просил передать и его приветствия Президенту Турции.

Отметив, что в Турции гордятся успехами Азербайджана, Рухсар Пекджан подчеркнула, что во время Отечественной войны турецкий народ внимательно следил за событиями в Азербайджане и деятельностью Президента Ильхама Алиева, радовался достигнутым успехам.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что всегда ощущал поддержку турецкого народа, что общественность Турции находилась рядом с Азербайджаном и во время Отечественной войны. Глава государства высоко оценил важные заявления, с которыми Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступал с первых дней войны. Президент Ильхам Алиев коснулся деятельности турецкой прессы и во время Отечественной войны, высоко оценил ее особую роль в распространении в мире информации, связанной с войной.

Отметив, что как во время войны, так и после нее получал многочисленные письма поддержки от турецкой общественности, глава государства расценил это как очередное проявление нашего единства.