Президент Ильхам Алиев: В Пиршаги всегда был хороший виноград сорта «Шаны» – «Белый шаны», «Черный шаны»

БАКУ/Trend/- 16 апреля в бакинском поселке Пиршаги дан старт мерам по реконструкции и ремонтно-восстановительным работам.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Президент Ильхам Алиев: Здесь всегда был хороший виноград сорта «Шаны» – «Белый шаны», «Черный шаны».

Директор ООО «Бакинская служба благоустройства» Буньяд Гасымов: Мы посадили 50 тысяч саженцев, и продолжаем.

Президент Ильхам Алиев: Этого же сорта?

Буньяд Гасымов: В настоящее время высажены четыре сорта, есть и «Белый шаны», и «Черный шаны».

Президент Ильхам Алиев: Они были очень сладкими, как мед.