Изменен список предприятий, передаваемых в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 апреля подписал указ о внесении изменения в "Список государственных компаний и предприятий, которые будут переданы в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга, а также хозяйственных обществ с государственной долей", утвержденный указом Президента Азербайджана № 1174 от 5 ноября 2020 года.

Согласно указу, отменяются часть 11-я и пп. 16.2-16-5 данного Списка.

Эти пункты предусматривали передачу ОАО "Азеркосмос", ООО "Азтелеком" и ООО "Бакинская телефонная связь" в Азербайджанский инвестиционный холдинг.