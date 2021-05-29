Зарубежные блогеры посетят освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта Show me Azerbaijan зарубежные блогеры, которые прибыли в Азербайджан, посетят его освобожденные от оккупации территории, ознакомятся с последствиями преступлений, совершенных Арменией, и проинформируют об увиденном мировую общественность.

Об этом сказал в субботу журналистам генеральный директор Евразийского регионального центра Молодежного форума исламского сотрудничества Эльмеддин Мехтиев, сообщает Trend.

По его словам, в Азербайджан приехали 12 блогеров из восьми стран.

«Проект реализуется при поддержке Евразийского регионального центра Молодежного форума исламского сотрудничества и стартовал 28 мая в Баку. Гости прогулялись по городу, ознакомились с его богатым историческим наследием. С сегодняшнего дня начались поездки в регионы страны. В рамках программы в течение недели блогеры ознакомятся с богатым культурным наследием различных регионов. Гости также посетят освобожденные территории Азербайджана», - сказал Мехтиев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)