Джейхун Байрамов проинформировал генсека МПА АСЕАН о подготовке к COP29

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Межпарламентской ассамблеи (МПА) АСЕАН Сити Розаймериянти, находящейся с визитом в нашей стране с целью участия в VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу.

Как сообщили Trend в МИД, на встрече обсуждались перспективы сотрудничества между Азербайджаном и МПА АСЕАН, вопросы, вытекающие из 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), а также ситуация в регионе в постконфликтный период.

Отметив, что существующие связи Азербайджана со многими странами АСЕАН способствуют сотрудничеству в рамках МПА АСЕАН, а также принятию нашей страны в качестве члена-наблюдателя в МПА АСЕАН, министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность продолжения взаимной поддержки и солидарности в рамках многосторонних платформ. Было отмечено, что Азербайджан придает большое значение форматам межпарламентского сотрудничества и диалога, и заинтересован в продолжении контактов в этом направлении также с МПА АСЕАН.

Министр обстоятельно проинформировал о подготовке нашей страны к COP29.

Кроме того, он подробно рассказал о текущей ситуации и реалиях в регионе после 44-дневной войны, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, борьбе с минной угрозой, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Было отмечено, что после оставшегося в прошлом конфликта стороной, выступившей с инициативой о мире и приложившей наибольшие усилия для продвижения этого процесса, является наша страна.

Генеральный секретарь Сити Розаймериянти, которая впервые находится с визитом в нашей стране, участвуя в VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу, рассказала о важности подобных инициатив, в том числе подчеркнула важность дальнейшего расширения межпарламентских связей.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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