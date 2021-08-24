Президент Ильхам Алиев: Миссия ЮНЕСКО уже создана, но сейчас Армения снова против

Политика 24 августа 2021 20:03 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Миссия ЮНЕСКО уже создана, но сейчас Армения снова против

БАКУ/Trend/-После окончания войны мы получили от ЮНЕСКО сигналы о том, что они хотят приехать.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с новоназначенным резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой 24 августа в Баку.

«Сейчас война закончилась, конфликт разрешен, больше о произошедшем говорить нечего. Мы уже должны смотреть в будущее, и в настоящее время наша главная забота – восстановление разрушенных, полностью разоренных территорий. Конечно, мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с Организацией Объединенных Наций по этим вопросам, по вопросам, связанным с гуманитарной ситуацией, нашими планами восстановления освобожденных от оккупации территорий. Безусловно, нам нужно больше взаимодействия с институтами ООН. Как вы знаете, мы находимся в контакте с ЮНЕСКО. Мы ждем ЮНЕСКО, можно сказать, около 30 лет. Не знаю, знаете вы или нет, несколько лет назад, еще во время оккупации, мы пригласили ЮНЕСКО приехать сюда и посмотреть, что совершается на наших территориях. Потому что Минская группа ОБСЕ уже направила на оккупированные территории две миссии по изучению фактов. Мы попросили их направить вновь миссию, но они не направили. Мы просили ЮНЕСКО приехать и увидеть ущерб, нанесенный нашим историческим памятникам армянскими агрессорами, но они отказались. Официальные представители ЮНЕСКО заявили, что ЮНЕСКО не вмешивается в политические вопросы. Однако после окончания войны мы получили от ЮНЕСКО сигналы о том, что они хотят приехать. Конечно, мы выразили свое удивление. Потому что они не приезжали, когда мы их звали, можно сказать, почти 30 лет. А после войны они решили приехать. Поэтому мы согласились на это, и, насколько мне известно, последняя информация была такова, что миссия уже создана, но сейчас Армения снова против. Поэтому миссия вновь задерживается»,- сказал глава государства.

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